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Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Meta Platforms Inc., владеющая соцсетью Facebook, объявила о создании суперкомпьютера, использующего искусственный интеллект (ИИ), который, как утверждают разработчики, в скором времени станет самым быстрым в мире.

Суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) является результатом почти двухлетней работы, осуществлявшейся командой разработчиков, часто в удаленном режиме из-за пандемии. В проект были вовлечены несколько сотен людей, включая аналитиков из компаний-партнеров - Nvidia Inc., Penguin Computing Inc. и Pure Storage Inc., заявили в Meta.

В настоящее время эксперты Meta используют суперкомпьютер для обучения моделей искусственного интеллекта обработке естественного языка и компьютерному зрению для исследований.

"Решения, которые будут в метавселенной, требуют огромных вычислительных мощностей, и RSC позволит создать новые ИИ-модели, которые смогут обучаться на триллионах примеров, понимать сотни языков и так далее", - заявил CEO Meta Марк Цукерберг.

К середине лета текущего года, когда суперкомпьютер будет полностью готов, он будет содержать порядка 16 тыс. графических процессоров, и станет самым быстрым в мире, отмечают в Meta.

Предполагается, что суперкомпьютеры будут помогать разработчикам Meta создавать ИИ-модели, которые смогут работать с сотнями языков, анализировать тексты, изображения и видео одновременно, а также разрабатывать инструменты дополненной реальности. Технология также поможет Meta легко распознавать вредоносный контент и создавать ИИ-модели, способные мыслить как человек.

Компания не сообщила, где именно будет находиться суперкомпьютер, а также не раскрыла данных о расходах на его создание, отмечает The Wall Street Journal.

Meta

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