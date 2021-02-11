В Сочи у яблонь и груш произошел "гормональный сбой"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи яблони и груши зацвели на три месяца раньше обычного из-за аномально теплой погоды в феврале - в городе днем теплеет до плюс 20 градусов.

Уже в марте на цветках образуются завязи, рассказал "Интерфаксу" старший научный сотрудник Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова Михаил Кувайцев. Он предупредил, что если резко похолодает, то завязь пострадает, а резервное цветение будет исчерпано.

Кувайцев отметил, что повторное цветение плодовых случается редко.

"Из-за раннего цветения деревьев может произойти снижение урожая. Плоды будут небольшими и редкими, в том числе яблоки и груши, которые зацвели в Сочи значительно раньше срока", - предупредил научный сотрудник.

Заведующая отделом субтропических и южных плодовых культур НИИ субтропических культур и цветоводства РАН Циала Тутберидзе сообщила агентству, что существует несколько факторов раннего цветения плодово-ягодных культур.

"Основным фактором раннего цветения растений являются погодные условия, когда среднесуточная температура воздуха достигает +10 и выше. Такая температура провоцирует цветение отдельных побегов косточковых, семечковых и ягодных культур", - отметила Тутберидзе.

По ее словам, раннее цветение ослабляет растение, у него происходит "гормональный сбой" спящих генеративных почек, расходуются запасы питательных веществ, необходимых для повышения морозостойкости. У деревьев и кустарников укорачивается период покоя, они могут попасть под возвратные весенние заморозки и даже погибнуть.

Задерживать цветение ученые советуют, опрыскивая деревья осенью ауксинами, в частности 1-НОК (нафтил-уксусной кислотой).

Между тем, аномальное тепло идет на пользу питомцам сочинского парка "Дендрарий".

"Теплая осень, а следом и аномально теплая зима только в радость для растений парка "Дендрарий". Часть из них, реагируя на отсутствие морозов, продолжает своё цветение с самой осени. Другая же, наоборот, зацвела раньше положенного срока", - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. Там уже несколько месяцев цветут маслина душистая, земляничник крупноплодный, карамельное дерево, камелия японская и горная, ива козья, японская айва, мимоза, посконник бирючинный - "змеиный корень" и ряд других растений.

В парке "Южные культуры" агентству сообщили, что у них раньше срока зацвела магнолия.

"Теплым февральским солнцем, опережая график почти на месяц, уже распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус. Насколько активно будут раскрываться бутоны магнолии, зависит от погоды: чем теплее, тем быстрее все дерево покроется розовыми цветами. И наоборот: внезапное похолодание может сказаться на цветении растений, которое обычно раскрывается в середине марта", - сказал сотрудник парка.