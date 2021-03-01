Почти в два раза увеличились поставки мимозы из Абхазии в Россию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2021 года таможенники в Сочи оформили почти в два раза больше импортируемой абхазской мимозы, чем ввезли в феврале 2020 года, 190 тонн против прошлогодних 100 тонн. Об этом сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

"На сегодняшний день цветочная продукция ввозится быстрыми темпами. Поданы декларации на товары, в соответствии с которыми планируется осуществить ввоз до 265 тонн мимозы, что является рекордным показателем за последние пять лет", - сказала она.

При этом из-за теплой погоды первые партии мимозы начали ввозить в Россию в первых числах февраля, а не в середине месяца, как обычно.

По словам Жупановой, мимозу из Абхазии везут в Москву, Воронеж, Ростов, другие города России, как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей.