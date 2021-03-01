Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:03Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Почти в два раза увеличились поставки мимозы из Абхазии в Россию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2021 года таможенники в Сочи оформили почти в два раза больше импортируемой абхазской мимозы, чем ввезли в феврале 2020 года, 190 тонн против прошлогодних 100 тонн. Об этом сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

"На сегодняшний день цветочная продукция ввозится быстрыми темпами. Поданы декларации на товары, в соответствии с которыми планируется осуществить ввоз до 265 тонн мимозы, что является рекордным показателем за последние пять лет", - сказала она.

При этом из-за теплой погоды первые партии мимозы начали ввозить в Россию в первых числах февраля, а не в середине месяца, как обычно.

По словам Жупановой, мимозу из Абхазии везут в Москву, Воронеж, Ростов, другие города России, как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей.

Абхазия Сочи Кубань ФТС

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 1 марта

Навальный попал в больницу

СNN анонсировал скорое введение санкций против России из-за Навального

Всероссийская перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября

В суд подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом

В суд подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче России акций БСК

В Lufthansa опровергли планы организовать "прививочные" рейсы в Москву

В Lufthansa опровергли планы организовать "прививочные" рейсы в Москву

Волож продаст до 29 180 акций "Яндекса" класса A

СК выяснит обстоятельства смерти экс-участницы группы Little Big

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');