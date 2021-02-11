Минздрав РФ сообщил о напряженной ситуации с COVID в ряде регионов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с COVID-19 в ряде регионов остается напряженной, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"В настоящее время ситуация с коронавирусом улучшается, но по ряду регионов остается достаточно напряженной", - сказал Камкин на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде в четверг.

По его словам, во время пандемии 65% коечного фонда для реабилитации пришлось перепрофилировать для помощи больным коронавирусом.

Согласно презентации Камкина, в 17 регионах реабилитационные койки работали в полном объеме, не закрывались и не перепрофилировались, в 35 субъектах РФ было перепрофилировано от 7 до 95% коек, в 18 субъектах 100% таких коек было перепрофилировано на период от одного до девяти месяцев. Отсутствуют реабилитационные койки дневного стационара в 15 регионах, говорилось в презентации.

В свою очередь председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова на заседании сообщила, что в прошлом году реабилитацию после коронавируса прошли 19 тыс. человек, из них 11,8 тысяч пациентов находились в стационарах круглосуточно, а 7,2 тыс. - в дневном стационаре.

По данным оперштаба на четверг, в России за сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса.