Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Минздрав РФ сообщил о напряженной ситуации с COVID в ряде регионов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с COVID-19 в ряде регионов остается напряженной, заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"В настоящее время ситуация с коронавирусом улучшается, но по ряду регионов остается достаточно напряженной", - сказал Камкин на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде в четверг.

По его словам, во время пандемии 65% коечного фонда для реабилитации пришлось перепрофилировать для помощи больным коронавирусом.

Согласно презентации Камкина, в 17 регионах реабилитационные койки работали в полном объеме, не закрывались и не перепрофилировались, в 35 субъектах РФ было перепрофилировано от 7 до 95% коек, в 18 субъектах 100% таких коек было перепрофилировано на период от одного до девяти месяцев. Отсутствуют реабилитационные койки дневного стационара в 15 регионах, говорилось в презентации.

В свою очередь председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова на заседании сообщила, что в прошлом году реабилитацию после коронавируса прошли 19 тыс. человек, из них 11,8 тысяч пациентов находились в стационарах круглосуточно, а 7,2 тыс. - в дневном стационаре.

По данным оперштаба на четверг, в России за сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Евгений Камкин Коронавирус

Новости по теме

Новости

"Роженица" придумала подмену "тел младенцев" на кукол из-за хотевшего детей мужа

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

Подмена тел умерших младенцев на кукол оказалась выдумкой "роженицы"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье

Ангар с лакокрасочными материалами и баллонами с газом загорелся в Подмосковье

Правительство задумалось о создании госкомпании с правом на экспорт леса

Роскомнадзор составит в отношении ряда соцсетей протоколы об административных нарушениях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');