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В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 15 038 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки было подтверждено 553 летальных исхода от коронавируса, 21 961 пациент был выписан по выздоровлении.

В Москве зарегистрированы 2 040 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 1 441 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно выросла.

В столице скончался 61 пациент, 3 558 выздоровели, что в 1,7 раза больше числа заразившихся.

Только в одном регионе РФ - в Чукотском АО - не выявлено ни одного заболевшего за сутки.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 27 тыс. 748 случаев коронавирусной инфекции (+0,37%), 78 687 умерших и 3 млн 538 тыс. 422 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 1 127 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 721 - в Московской области, 454 - в Нижегородской области, 363 - в Воронежской области, 347 - в Ростовской области, 301 - в Самарской области, 284 - в Свердловской области, 269 - в Пермском крае, 266 - в Челябинской области, 258 - в Иркутской области, 243 - в Саратовской области.

Кроме того, 237 случаев - в Вологодской области, 234 - в Красноярском крае, 222 - в Волгоградской области, 219 - в Архангельской области, 212 - в Ставропольском крае, 207 - в Пензенской области, 204 - в Ленинградской области, по 177 - в Карелии, Ярославской области. 175 - в Тверской области, 174 - в Краснодарском крае, 172 - в Алтайском крае, 171 - в Хабаровском крае.

Также 166 случаев зафиксированы в Забайкальском крае, 165 - в Курской области, 163 - в Приморском крае, по 162 - в Калининградской и Белгородской областях, 160 - в Башкирии, по 157 - в Смоленской, Тульской областях, 155 - в Брянской области, 150 - в Кировской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Февраль.

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