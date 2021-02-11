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В нижегородском Дзержинске заметили стаю синих собак

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Стая собак с шерстью синего цвета была замечена в городе Дзержинске (Нижегородская область) на территории местного химического предприятия в четверг днем.

Фотографии очевидцев распространились в соцсетях и местных СМИ. На снимках несколько собак стоят перед машиной, шерсть у животных – нехарактерного синего цвета. Пользователи в комментариях предположили, что собаки могли испачкаться в остатках химических веществ.

В пресс-службе администрации Дзержинска уточнили, что собаки находятся на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло".

"Сейчас ведутся переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак. Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти", - сообщил собеседник агентства.

Фотографии животных показали специалистам из ветеринарного госпиталя.

"По предварительному визуальному осмотру, собаки находятся в удовлетворительном состоянии. Завтра специалисты попадут на территорию химпредприятия, найдут и осмотрят животных", - добавил представитель администрации.

Арбитражный суд Нижегородской области 30 октября 2015 года признал АО "Дзержинское оргстекло" (ДОС, входит в ГК "Корунд") банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось.

Кредиторы "Дзержинского оргстекла" весной 2017 года приняли решение прекратить хозяйственную деятельность предприятия

Дзержинск Нижегородская область

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