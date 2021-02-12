Ветеринары осмотрели стаю синих собак в нижегородском Дзержинске

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ветеринары осмотрели стаю собак с шерстью синего цвета, которые были замечены на территории закрытого химпредприятия в городе Дзержинске (Нижегородская область).

В пресс-службе мэрии города сообщили "Интерфаксу", что угрозы здоровью животным нет.

"На предприятии было обнаружено около 10 собак, окрас части из них был действительно неестественного синего цвета. Состояние животных при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется", - приводятся в сообщении слова главного врача ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" Дмитрия Щеглова.

Он отметил, что на территории предприятия источник краски обнаружен не был.

"Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье", - добавил он.

Врач отметил, что животные будут доставлены в госпиталь для более детального осмотра. На них нет бирок, поэтому их осмотрят, вакцинируют и стерилизуют, после чего выпустят на прежнее место обитания.

Ранее глава Дзержинска Иван Носков сообщил в своем инстаграме, что "версия о "выбросах", из-за которых шерсть животных приобрела голубой цвет, не состоятельна". "Если есть люди, которые умышленно нанесли вред собакам, к ним будут приняты установленные законом меры",- добавил Носков.

Накануне в соцсетях и местных СМИ распространили фотографии, на которых - несколько собак необычного синего цвета. Пользователи в комментариях предположили, что собаки могли испачкаться в остатках химических веществ.

В пресс-службе администрации Дзержинска "Интерфаксу" уточняли, что собаки находятся на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло".

Арбитражный суд Нижегородской области 30 октября 2015 года признал АО "Дзержинское оргстекло" (ДОС, входит в ГК "Корунд") банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось. В 2017 г. было решено прекратить хозяйственную деятельность предприятия.