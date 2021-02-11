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Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное бюро партии "Яблоко" большинством голосов приняло заявление, в котором поддержало позицию основателя организации Григория Явлинского, изложенную в его статье об оппозиционере Алексее Навальном.

В сообщении на сайте партии говорится, что бюро поддержало тезисы, изложенные в статье Явлинского, и отметило актуальность этой статьи.

Заявление на рассмотрение внесли председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и три его заместителя - Иван Большаков, Борис Вишневский и Сергей Иваненко. За принятие заявления проголосовали 14 членов бюро, один воздержался, уточняют в пресс-службе.

В заявлении, которое опубликовано на сайте партии, отмечается, что ее члены "не приемлют травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского и партии "Яблоко".

"Высказываться и давать оценку происходящему - это наша прямая политическая обязанность", - отмечается в нем.

Ранее около 270 членов партии "Яблоко" подписали открытое заявление о несогласии с позицией Явлинского, которую он высказал о Навальном. "Считаем, что сейчас не время вести заочную полемику с человеком, который находится не на свободе", - написали члены партии в заявлении.

Экс-председатель "Яблока", депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил "Интерфаксу", что в партии по поводу статьи Явлинского возникли различные мнения, но предпосылок для раскола нет. Иваненко в свою очередь заявлял агентству, что в "Яблоке" существуют оттенки во мнении, однако по ключевым вопросам члены партии остаются солидарны.

Ранее Явлинский на своем официальном сайте опубликовал статью, в которой обвинил Навального в политическом популизме, вождизме и национализме. Он обвинил оппозиционера и его соратников "в преступном использовании несовершеннолетних в политических целях", а также в игнорировании проблем людей, осужденных после участия в несанкционированных акциях. При этом Явлинский призвал к всестороннему международному расследованию инцидента с предполагаемым отравлением Навального.

Григорий Явлинский Яблоко Алексей Навальный

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