Суд в Новгороде закрыл дело второй "яблочницы" Черепановой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде Новгородский суд закрыл административное дело лидера областного отделения "Яблока" и депутата городской думы Анны Черепановой об участии в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

9 марта суд так же закрыл дело ее сестры - руководителя регионального отделения Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Ксении Черепановой.

В обоих случаях суд не нашел в действиях сестер состава правонарушения.

Дела по части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения акции) на Черепановых завели в середине февраля, после того, как "Яблоко" подало заявку на проведение шествия в память о Борисе Немцове.