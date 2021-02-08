В "Яблоке" не подтверждают раскол из-за статьи Явлинского о Навальном

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В партии "Яблоко" разделились мнения о статье основателя организации Григория Явлинского об Алексее Навальном, но предпосылок для раскола нет, сообщил бывший председатель партии, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Перед этим около 270 членов партии подписали заявление о несогласии с позицией Явлинского.

"В "Яблоке" по этому поводу мнения членов партии разделились, однако сейчас я не вижу предпосылок для ее раскола ", - сказал "Интерфаксу" Митрохин.

По его словам, в статье Явлинского прозвучала позиция партии о необходимости освободить Навального, расследовать дело о его отравлении, а также прекратить уголовное дело против него и других политических деятелей и активистов.

"Эта позиция остается общей, единой для всей партии", - отмечает Митрохин.

Мнение Явлинского по другим вопросам некоторые члены партии поддерживают, другие выступают против него, добавил политик.

Сам Митрохин считает публикацию статьи Явлинского неуместной, пока Навальный под стражей.

Зампредседателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил "Интерфаксу", что в партии в настоящее время существуют оттенки во мнении, однако по ключевым вопросам члены партии остаются солидарны.

По его словам, основные тезисы в статье Явлинского отражают позицию, которую партия высказывала неоднократно за последние десять лет.

"Особенностью этой ситуации явилось то, что эта тема стала обсуждаться в острый для Навального и его сторонников момент, это вызывает такую реакцию", - добавил Иваненко.

Член "Яблока" Михаил Плетнев сообщил "Интерфаксу", что около 270 членов партии подписали открытое заявление о том, что они не согласны с публикацией Явлинского. По их мнению, Навальный является, прежде всего, политическим заключенным.

"Считаем, что сейчас не время вести заочную полемику с человеком, который находится не на свободе", - написали члены партии в заявлении. В нем они потребовали прекращения уголовного дела в отношении Навального и других политических деятелей и активистов.

Лидер регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг в открытом обращении к Явлинскому отметил, что его оценка Навального не обсуждалось с другими членами партии.

"Я считаю, что обсуждения с коллегами по партии не хватило при принятии вами решения о публикации", - написал он.

Явлинский в минувшие выходные опубликовал статью, в которой уличил Навального в политическом популизме, вождизме и национализме. Он обвинил оппозиционера и его соратников "в преступном использовании несовершеннолетних в политических целях", а также в игнорировании проблем людей, осужденных после участия в несанкционированных акциях. Также Явлинский призвал к всестороннему международному расследованию дела об отравлении Навального.

Навальный был членом партии "Яблоко" с 2000 по 2007 год, его оттуда исключили.