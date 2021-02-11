Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Инфекционист заявил, что COVID-19 выгнал грипп в этом эпидсезоне

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус пришел на смену гриппу в нынешнем эпидемическом сезоне в РФ, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

"Ковид выгнал, выдавил грипп, другого объяснения отсутствия заболеваемости гриппом я найти не могу", - сказал Никифоров в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика" в четверг.

По его словам, вакцинация от гриппа внесла свой вклад в защиту населения, "но нулевых показателей заболеваемости при этом достичь невозможно, так как не все 100% граждан прививаются от гриппа".

Никифоров отметил, что за последние недели 2020 года и в первые недели этого года в РФ не зафиксировано ни одного случая заболеваемости гриппом, также отмечается низкий уровень заболеваемости другими острыми респираторными инфекциями, и основная доля заболеваемости приходится на COVID-19.

"Коронавирус пришел надолго. Мы половину населения привьем, еще половина переболеет, и так мы получим популяционный иммунитет. Возможно, вирус станет сезонным, но мир без COVID-19 мы уже не увидим", - добавил Никифоров.

Он считает, что в дальнейшем для борьбы с гриппом и коронавирусом будет применяться объединенная вакцина.

ФМБА коронавирус

Новости

Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

РФ выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

МИД РФ пообещал соразмерный ответ на возможные санкции ЕС

Пандемия коронавируса

Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины "Спутник V"

После гибели пяти рабочих в Подмосковье возбудили уголовное дело

После гибели пяти рабочих в Подмосковье возбудили уголовное дело

Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Депутаты предложили перенести выплату штрафов за продажу гаджетов без российского ПО

Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

"Роженица" придумала подмену "тел младенцев" на кукол из-за хотевшего детей мужа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');