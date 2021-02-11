Инфекционист заявил, что COVID-19 выгнал грипп в этом эпидсезоне

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус пришел на смену гриппу в нынешнем эпидемическом сезоне в РФ, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

"Ковид выгнал, выдавил грипп, другого объяснения отсутствия заболеваемости гриппом я найти не могу", - сказал Никифоров в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика" в четверг.

По его словам, вакцинация от гриппа внесла свой вклад в защиту населения, "но нулевых показателей заболеваемости при этом достичь невозможно, так как не все 100% граждан прививаются от гриппа".

Никифоров отметил, что за последние недели 2020 года и в первые недели этого года в РФ не зафиксировано ни одного случая заболеваемости гриппом, также отмечается низкий уровень заболеваемости другими острыми респираторными инфекциями, и основная доля заболеваемости приходится на COVID-19.

"Коронавирус пришел надолго. Мы половину населения привьем, еще половина переболеет, и так мы получим популяционный иммунитет. Возможно, вирус станет сезонным, но мир без COVID-19 мы уже не увидим", - добавил Никифоров.

Он считает, что в дальнейшем для борьбы с гриппом и коронавирусом будет применяться объединенная вакцина.