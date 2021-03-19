Вирусолог заявила о первом в истории наблюдений эпидсезоне без гриппа

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Если до апреля не начнет расти заболеваемость гриппом, можно будет говорить, что текущий эпидемический сезон по гриппу впервые в истории наблюдений, где-то с 40-х годов ХХ века прошел почти без гриппа, сказала замдиректора по научной работе, завотделом этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа им.Смородинцева Дарья Даниленко.

Она отметила, что почти полное отсутствие вируса гриппа в этом сезоне - уникальное явление.

"Если проанализировать ситуацию, которая происходит сейчас, не только в России, но и в странах Европы, и в глобальном масштабе, то можно смело утверждать, что такого не было за всю историю наблюдения за гриппом, то есть, с 40-х годов прошлого века. Это ситуация уникальная, и за ней очень интересно наблюдать. Причины такой ситуации - сложный вопрос, но, конечно, она связана с коронавирусом", - сказала вирусолог "Интерфаксу".

По ее словам, обычно заболеваемость гриппом начинает расти в конце декабря, и эпидемический сезон заканчивается или идет на спад в конце марта-начале апреля.

"В этом сезоне нам осталось две недели до апреля. Если в них ничего не поменяется, то мы не ожидаем, что в этом эпидемическом сезоне мы еще увидим циркуляцию вируса. Это возможно только при появлении принципиально новых антигенов гриппа, но такое маловероятно", - сказала Даниленко.

Она добавила, что наступление позднего эпидемического сезона по гриппу мало вероятно, это редкие события, которые связывают с пандемиями гриппа.

"За последние полвека можно вспомнить сезоны, когда заболеваемость гриппом не превышала эпидемический порог, но ситуация касалась отдельной страны, в то время как в странах Европы грипп был и циркулировал интенсивно. Пока нет оснований всерьез полагать, что возможно смещение эпидемии гриппа, что она придется на позднюю весну или начало лета", - отметила Даниленко.

"В 2009 году поздний эпидемический сезон был связан с первой пандемией "свиного гриппа" H1N1. Это был принципиально новый возбудитель, пик пандемии пришелся на абсолютно нетипичное время - конец весны-начало лета. Тогда была обычная сезонная эпидемия, и вдруг где-то в конце февраля стали регистрировать непонятные вспышки заболевания: сначала в Мексике, потом в США. Стало понятно, что по миру распространяется абсолютно новый возбудитель. Эпидсезон в странах северного полушария должен был идти к концу, но во многих странах Европы начался подъем, обусловленный новым вирусом. В Великобритании пик пандемии пришелся на лето, хотя обычно летом заболеваемость гриппом регистрируется на крайне низком уровне. Это повторяло то, что мы сейчас видим с COVID-19", - рассказала специалист.

В России в этом сезоне регистрируются единичные случаи гриппа.

В следующем сезоне эпидемическая ситуация будет зависеть от того, какие вирусы гриппа придут в циркуляцию, продолжила Даниленко. Она подчеркнула, что вирус гриппа не исчез, он по-прежнему циркулирует, "просто его условно в настоящий момент вытеснил COVID-19".

"Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, в том числе с помощью вакцинации, если в будущем эпидсезоне мы не будем им болеть, как болели до этого, скорее всего, вирусы гриппа займут свое место в привычной нише", - сказала вирусолог.

Она считает, что перед началом следующего сезона нужно будет прививаться от гриппа, даже хотя в нынешнем сезоне эпидемии не было. Спад уровня вакцинации может способствовать распросторанению гриппа, объяснила она.

"Нужно вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. Только в таких условиях можно надеяться, что эпидсезон пройдет более-менее спокойно," - предупредила биолог..

"У нас пока нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Уточняющие прогнозы имеет смысл делать ближе к концу лета, исходя из вакцинации от ковида и эпидемического сезона по гриппу в Южном полушарии, где сейчас преддверие нового эпидсезона. Как они его пройдут, скорее всего, скажется и на остальном мире", - сказала Даниленко.