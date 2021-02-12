Пенсионный фонд России возглавил Андрей Кигим

Андрей Кигим Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением сменил руководителя Пенсионного фонда России. Максима Топилина в этой должности сменил Андрей Кигим, прежний глава Фонда социального страхования. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Кто возглавит ФСС, чиновники объявят дополнительно.

Кигим руководил фондом почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

О скорой отставке Топилина 11 февраля сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Топилину 53 года. В структурах правительства он работает с 1994 года. С 2008 по 2012 год он был заместителем министра здравоохранения и соцразвития, а с ноября 2021 года до января 2022 года - министром труда. ПФР он возглавил после отставки с поста министра.