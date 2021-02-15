Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 14.02В России 4 071 883+14 185В мире 108 536 882+347 905

Правительство попробует сэкономить 120 миллиардов рублей через объединение ПФР, ФСС и ФОМС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть объединены в ходе масштабной реформы, сообщает в понедельник газета "Известия".

"За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники "Известий", близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее. Однако ряд источников не исключает более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)", - отмечается в публикации.

По данным издания, целью объединения ПФР, ФСС и ФОМС является создание полноценного "единого окна" для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов.

Опрошенные газетой эксперты уточнили, что при этом государство могло бы сэкономить 120 млрд рублей в год за счет оптимизации расходов внебюджетных фондов, пишут "Известия".

ПФР ФСС ФОМС

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19

Данные пациентов частных клиник планируется хранить на портале госуслуг

Сафронов раскрыл подробности работы с предполагаемым вербовщиком

Сафронов раскрыл подробности работы с предполагаемым вербовщиком

Что произошло за день: воскресенье, 14 февраля

В Роструде напомнили о грядущей шестидневной рабочей неделе

В Роструде напомнили о грядущей шестидневной рабочей неделе

Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем

Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем

В России завершились испытания усовершенствованной системы СПРН

В России за сутки выявлено более 14 тыс. новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявлено более 14 тыс. новых заболевших COVID-19

Путин отметил, что протесты за Навального прошли на фоне усталости людей

Путин отметил, что протесты за Навального прошли на фоне усталости людей

Пожар произошел на рынке в Сочи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');