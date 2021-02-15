Правительство попробует сэкономить 120 миллиардов рублей через объединение ПФР, ФСС и ФОМС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть объединены в ходе масштабной реформы, сообщает в понедельник газета "Известия".

"За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники "Известий", близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее. Однако ряд источников не исключает более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)", - отмечается в публикации.

По данным издания, целью объединения ПФР, ФСС и ФОМС является создание полноценного "единого окна" для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов.

Опрошенные газетой эксперты уточнили, что при этом государство могло бы сэкономить 120 млрд рублей в год за счет оптимизации расходов внебюджетных фондов, пишут "Известия".