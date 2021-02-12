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Голодовка лидера Всетатарского общественного центра продлилась девять дней

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев рассказал, что 11 февраля прервал начатую 3 февраля бессрочную голодовку. По его словам, у него закружилась голова и появилась сильная слабость, к врачам он не обращался.

Закиев объявил голодовку, протестуя против требования прокуратуры Татарстана ликвидировать ВТОЦ за экстремизм.

Надзорное ведомство 15 января подало в Верховный суд Татарстана административный иск о ВТОЦа, поскольку его деятельность противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер. Суд рассмотрит этот иск 24 февраля.

"Всетатарский общественный центр" был создан в 1988 году и первое время был являлась одной из наиболее активных общественных организаций националистического толка в регионе. Местные СМИ пишут, что в последние годы ВТОЦ практически полностью утратил свое влияние, превратившись в немногочисленный клуб ветеранов татарского националистического движения.

Прокуратура, доказывая экстремистский настрой организации, упоминала мероприятие 2019 года, на котором отдельыне ораторы возбуждали вражду к русским и призывали к созданию собственного татарского государства и национальной армии.

Татарстан Верховный суд прокуратура Татарстана ВТОЦ Казань Фарит Закиев

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