Прокуратура потребовала ликвидировать Всетатарский общественный центр

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана сообщила, что в Верховный суд республики административный иск о ликвидации региональной общественной организации Всетатарский общественный центр (ВТОЦ).

Проверка выяснила, что деятельность центра "противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер", объяснил "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства. Факты экстремистской деятельности ВТОЦ фиксировались на протяжении нескольких последних лет, а руководители центра проводят публичные мероприятия, которые используются для распространения экстремистской идеологии, считают прокуроры.

Для примера прокуратура приводит мероприятие, которое прошло в 2019 году в Казани. Там отдельные выступавшие стремились возбудить вражду "в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку "русские"", а внушить собравшимся, что нужно "осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию".

Об экстремистском характере деятельности ВТОЦ свидетельствует и его устав, добавил представитель прокуратуры.

По его словам, надзорное ведомство не раз принимало меры, пытаясь не допустить экстремистскую деятельность организации, но ничего не добилось.

Общественная организация "Всетатарский общественный центр" (ВТОЦ, первоначальное название - Татарский общественный центр) была организована в 1988 году и была одной из наиболее активных общественных организаций националистического толка в Татарстане.

В последние годы наиболее заметным мероприятием ВТОЦ является немногочисленный ежегодный митинг "День памяти" в память защитников Казани, павших при ее взятии Иваном Грозным в 1552 году.