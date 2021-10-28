Минюст РФ приостановил работу Всетатарского общественного центра из-за экстремизма

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России приостановило деятельность Всетатарского общественного центра из-за ведения им экстремистской деятельности, говорится на сайте ведомства.

"Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Общественное объединение "Татарстанское Региональное Всетатарское Общественное Движение - Всетатарский Общественный Центр" (решение прокурора Республики Татарстан от 17.10.2021)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана подала в Верховный суд республики административный иск о ликвидации региональной общественной организации Всетатарский общественный центр.

В прокуратуре считают, что деятельность ВТОЦ носит экстремистский характер. Руководство организации называет обвинения в экстремизме надуманными.

ВТОЦ был основан в 1988 году и ранее являлся одной из наиболее активных общественных организаций националистического толка в регионе. В последние годы ВТОЦ превратился фактически в немногочисленный клуб ветеранов татарского националистического движения.