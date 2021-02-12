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В Кремле отказались комментировать отъезд жены Навального в Германию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отъезд жены оппозиционера Алексея Навального Юлии из России в Германию.

"Мы не комментируем поездки за границу российских граждан. Это не наше дело. У нас, наверно, тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу, поэтому не нужно нам такие вопросы задавать", - сказал Песков на просьбу прокомментировать отъезд Юлии Навальной в Германию.

Информированный источник сообщил 10 февраля "Интерфаксу", что супруга Навального покинула Россию. По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Как сообщил позднее журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники Навальная прилетела с частным визитом.

Дмитрий Песков Юлия Навальная Германия Алексей Навальный

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