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Spiegel узнал, что Юлия Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом

Spiegel узнал, что Юлия Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом
Юлия Навальная (архивное фото)
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия в среду прилетела во Франкфурт-на-Майне, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь идет о частном визите. Другие подробности не сообщаются.

Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу", что Юлия Навальная покинула Россию. По данным собеседника агентства, она улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Навальная вернулась в Москву 17 января вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев.

Сразу по прилету из Германии Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) был арестован. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами.

Юлия Навальная также приняла участие в оппозиционном митинге 31 января в районе улицы Стромынка в Москве. Она была задержана, а 1 февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал ее на 20 тыс. руб. "за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта".

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Юлия Навальная Алексей Навальный Германия Франкфурт-на-Майне

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