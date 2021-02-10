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Источник сообщил, что Юлия Навальная улетела из России

Источник сообщил, что Юлия Навальная улетела из России
Жена Алексея Навального Юлия
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Сам Навальный был арестован 18 января после возвращения с женой из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

23, 31 января, и 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами.

Юлия Навальная также приняла участие в оппозиционном митинге 23 января в районе улицы Стромынка в Москве. Она была задержана, а 1 февраля суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. "за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта".

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Тем временем руководству Госдумы и Совета Федерации предложили внести поправки о запрете физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Обращение было направлено президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахманом Янсуковым. По его мнению, как пишут СМИ, таким образом получится не допустить Юлию Навальную к выборам в Госдуму в 2021 году. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов поддержал запрет физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 февраля, что представители "Фонда борьбы с коррупцией" Навального (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) являются агентами влияния НАТО и получают от альянса инструкции по дестабилизации ситуации в России.

Возвращение Навального

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Юлия Навальная Германия

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