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ЦБ РФ повысил до 3,7-4,2% прогноз по инфляции на 2021 год

Годовая инфляция достигнет пика в феврале-марте, ожидает регулятор

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2021 году будет в диапазоне 3,7-4,2%, а в последующие годы будет находиться вблизи 4%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, на котором было принято решение сохранить ее на уровне 4,25% годовых.

ЦБ констатировал, что инфляция складывается выше его прогноза - предыдущий был в диапазоне 3,5-4%. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% после 4,9% в декабре. Это, отмечает ЦБ, в значительной мере связано с ростом цен на мировых товарных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля.

Действие этих факторов может носить более продолжительный характер вследствие уже произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения, полагает регулятор.

Банк России ожидает, что в феврале - марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7-4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%", - говорится в релизе.

"Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении", - отмечается также в релизе.

Сохранение инфляционных ожиданий населения выше периода до начала пандемии, в основном связано с произошедшим ранее ростом цен на отдельные товары повседневного спроса и курсовой волатильностью. Ценовые же ожидания предприятий существенно не изменились после роста в предыдущие месяцы. Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции в 2021 году и в среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4%.

Сдерживающее влияние внутреннего спроса на динамику цен ослабевает при сохраняющемся инфляционном давлении со стороны издержек предприятий. Наиболее заметными становятся такие проинфляционные факторы со стороны предложения, как дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм. При сохранении действия этих факторов в предстоящие кварталы возвращение инфляции к цели может происходить медленнее, чем предполагалось ранее, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ

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