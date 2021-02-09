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МВФ призвал ЦБ РФ снизить ключевую ставку

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в России ускоряется под действием разовых факторов, в дальнейшем она начнет снижаться из-за спада в экономике, поэтому некоторое смягчение денежно-кредитной политики по-прежнему оправдано, несмотря на усиление проинфляционных рисков, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с властями РФ в рамках IV статьи устава фонда.

"Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы не допустить ухода инфляции ниже целевого уровня в 2021 году. По оценке специалистов фонда, снижение ставки на 50 базисных пунктов в рамках базового сценария позволит предотвратить падение инфляции ниже целевого уровня и оставит пространство для реагирования на возможные будущие шоки", - считает МВФ. Фонд отмечает, что в случае материализации некоторых рисков у ЦБ есть инструменты для минимизации их эффектов, в том числе за счет повышения ключевой ставки.

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МВФ ожидает снижения инфляционного давления по мере исчерпания эффектов ослабления курса рубля.

По прогнозам фонда, инфляция в России к концу 2021 года составит 3,5%. Официальный прогноз Банка России - 3,5-4%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 12 февраля. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 4,25%.

МВФ в ноябре 2020 года отмечал, что ускорение инфляции в России в последние месяцы является временным явлением и в основном обусловлено ослаблением курса рубля, в дальнейшем индекс потребительских цен будет находиться ниже таргета в 4%. Поэтому Банку России стоит снизить ключевую ставку в ближайшие месяцы, подчеркивал фонд.

Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре Банк России оставлял ключевую ставку неизменной.

МВФ ЦБ РФ

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