Бывший начальник отдела полиции получил условный срок за выбивание показаний

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Казани Московский суд назначил три год условно бывшему начальнику отдела полиции "Восход" Ильдару Вафину, который пытался выбить признание у задержанного, сообщили в пресс-службе суда. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК).

Вафина также лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Суд установил, что 18 марта 2020 года Вафин в туалете отдела "Восход" избил задержанного ради нужных показаний. По итогам служебной проверки полицейского, проработавшего в системе МВД 21 год, уволили по отрицательным мотивам.