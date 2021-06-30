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Бывшего полицейского будут судить за издевательства над задержанными

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Сургуте завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в избиении задержанных, дело передано в суд. Как отмечают в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в ходе следствия 32-летний обвиняемый вины не признал.

По версии следствия, обвиняемый - оперативный дежурный дежурной части одного из отделов полиции города - из личной неприязни к задержанным применял к ним насилие "в виде болевых приемов и специальных средств". Потерпевших доставляли в отдел по подозрению в причастности к административным правонарушениям. Всего ему вменяют четыре эпизода превышения должностных полномочий.

В частности, ночью 20 января 2020 года обвиняемый, который тогда был на дежурстве, "без каких-либо оснований и причин, ударил разрядом электрошокера 45-летнего задержанного, после чего применил болевые приемы, в результате которых потерпевший потерял сознание", отметили в СК.

4 февраля он применил при задержания 33-летнего горожанина болевой прием, бил его руками и ногами, а затем поместил вместе с другим задержанным в специальное помещение и пустил там слезоточивый газ. Потерпевшие получили ожоги роговиц обоих глаз.

Также 4 февраля в отдел доставили 41-летнюю подозреваемую. Она отказалась признать вину в правонарушении и вела видеозапись разговора на телефон. Он ее ударил по ногам, она упала и получила перелом локтевой кости, отметили в СК. Запись случившегося потерпевшая выложила в интернет, это видео послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК.

Сургут ХМАО СКР МВД

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