Арестован предполагаемый убийца учительницы в Воронеже

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Воронежа в пятницу арестовал обвиняемого в убийстве учительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

47-летняя учительница математики была убита вечером 2 февраля на улице неподалеку от кафе на Московском проспекте в Воронеже. Женщина погибла от множественных ножевых ранений. Спустя несколько дней личность 31-летнего преступника установили.

Мужчину объявили в федеральный розыск и вскоре задержали в другом регионе. Ему предъявлены обвинения в убийстве, сопряженном с разбоем, и в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.