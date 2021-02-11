Задержан предполагаемый убийца воронежской учительницы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже, сообщает СУ СКР по региону.

Задержанного направили к следователю СКР для дальнейших следственных и процессуальных действий, говорится в сообщении.

Подробности задержания не раскрываются.

Ранее стало известно, что личность подозреваемого установлена, это 31-летний мужчина, он был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщалось, тело 47-летней учительницы математики с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на улице в Коминтерновском районе города вечером 2 февраля. По данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).