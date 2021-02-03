В Воронеже на улице убили учительницу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По факту убийства женщины в Коминтерновском районе Воронежа возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону в среду. По данным местных СМИ, убитая работала учительницей математики в школе №1.

По предварительным данным, накануне вечером неизвестный напал на улице на 47-летнюю местную жительницу. От многочисленных ножевых ранений она умерла на месте преступления.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения.

Глава Воронежа Вадим Кстенин выразил соболезнования в связи с убийством учительницы. "В результате бесчеловечного жестокого преступления трагически оборвалась жизнь преподавателя СОШ №1 Воронежа Тушинской Натальи Васильевны. Мы все потрясены произошедшим и уверены, что злодеяние не останется безнаказанным", - говорится в сообщении на сайте горадминистрации.