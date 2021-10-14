Сечин обсудил с главой BP возможность поставок газа в Европу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генBP Бернард Луни на встрече в рамках Российской энергетической недели обсудили развитие сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями, сообщила "Роснефть".

"Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м. газа из ресурсов "Роснефти" по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством РФ", - сообщил Сечин через пресс-службу компании.

Топ-менеджеры также обсудили возможность создать совместное предприятие по развитию инфраструктуры для газовых автозаправок в России.

Еще они обсудили стратегическое партнерство компаний в области углеродного менеджмента. Соответствующее соглашение было подписано в феврале 2021 года. Сейчас стороны определяют дальнейшие возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.

Сечин и Луни также обсудили реализацию совместных проектов. С 2015 года "Роснефть" и ВР с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири ("Таас-Юрях"). Продолжаются работы по освоению Харампурского и Фестивального лицензионных участков в Западной Сибири. Компании реализуют крупнейший из совместных добычных проектов за рубежом - "Зохр" в Египте.

"Роснефть" и ВР продолжают сотрудничество в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Начиная с 2018 года "Роснефть" поставила ВР 30 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Компании остаются стратегическим партнерами на рынке нефтепродуктов Германии. Rosneft Deutschland продолжает поставлять нефтепродукты в адрес заправочной сети ВР в Германии, а также основные виды топлива для сбыта на германском рынке.