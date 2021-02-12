Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Петербургский учитель отправлен под домашний арест по делу о разврате

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Учитель одного из учебных заведений Санкт-Петербурга Юрий Филиппов заключен под домашний арест по делу о совершении развратных действий в отношении двух школьниц.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, эта мера пресечения Филиппову избрана до 10 апреля. Он не возражал против домашнего ареста.

На допросе Филиппов полностью признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме.

Накануне ГСУ СКР города сообщило о проведении доследственной проверки в связи с публикациями СМИ о преступлениях сексуального характера в отношении учениц школы в Приморском районе. В отношении школьного учителя 1959 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В основе дела - показания двух школьниц.

По данным СМИ, речь идет об учителе ОБЖ из гимназии N42. После возбуждения дела он уволился.

Петербург

Новости по теме

Новости

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Основатель Petropavlovsk вновь арестован по делу о хищении 95 млн руб.

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

Суд признал законным приговор россиянину, осужденному за работу на ЦРУ

Выпущено штормовое предупреждение об аномальных морозах в ЦФО

Арестован предполагаемый убийца учительницы в Воронеже

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');