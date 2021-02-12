Петербургский учитель отправлен под домашний арест по делу о разврате

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Учитель одного из учебных заведений Санкт-Петербурга Юрий Филиппов заключен под домашний арест по делу о совершении развратных действий в отношении двух школьниц.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, эта мера пресечения Филиппову избрана до 10 апреля. Он не возражал против домашнего ареста.

На допросе Филиппов полностью признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме.

Накануне ГСУ СКР города сообщило о проведении доследственной проверки в связи с публикациями СМИ о преступлениях сексуального характера в отношении учениц школы в Приморском районе. В отношении школьного учителя 1959 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В основе дела - показания двух школьниц.

По данным СМИ, речь идет об учителе ОБЖ из гимназии N42. После возбуждения дела он уволился.