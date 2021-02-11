Против учителя ОБЖ в Петербурге завели дело о развратных действиях

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "развратные действия" возбуждено в отношении учителя школы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУ СКР города в четверг.

По данным следствия, учитель 1959 года рождения во время проведения дополнительных занятий в школе "неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия".

Дело расследуется по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в частности причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Возбуждению уголовного дела предшествовала доследственная проверка. Причиной тому стало размещение в СМИ сведений о возможном совершении преступлений сексуального характера в отношении учениц школы в Приморском районе.

По данным СМИ, речь идет об учителе ОБЖ в гимназии №42. Он уволился.