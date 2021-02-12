В деле учителя в Петербурге появился второй эпизод развратных действий

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили еще одно уголовное дело против учителя петербургской школы, заподозренного в совершении развратных действий в отношении школьницы, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу в пятницу.

Возбуждение второго дела связано с жалобой еще одной ученицы школы.

Второе дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет). Первое дело было возбуждено по части 1 этой же статьи, которая подразумевает совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет.

"По версии следствия, мужчина во время дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении двух школьниц. Уголовные дела соединены в одно производство. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Накануне ГСУ СКР города сообщило о доследственной проверке в связи с публикациями СМИ о совершении преступлений сексуального характера в отношении учениц школы в Приморском районе. Позже было возбуждено дело в отношении учителя 1959 года рождения.

По данным СМИ, речь идет об учителе ОБЖ в гимназии №42. Он уволился.