Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Алексей Навальный в Бабушкинском суде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд на выездном заседании Бабушкинского суда Москвы 16 февраля продолжит судебный процесс по уголовному делу о клевете на ветерана в отношении оппозиционера Алексея Навального.

"Судебное заседание отложено на 16 февраля в 10:00", - огласила решение судья Вера Акимова.

В пятницу стороны закончили представлять доказательства по делу, в том числе, суд допросил самого Навального. Следующее заседание начнется со стадии дополнений. После них, как ожидается, будут судебные прения.

В ходе прений сторон прокурор запросит наказание для подсудимого.

Как передал корреспондент "Интерфакса" ранее в пятницу, сторона государственного обвинения закончила представлять доказательства по делу. В суде выступил внук потерпевшего ветерана Игната Артеменко - Игорь Колесников, лингвист Альбина Глотова, а также врач, который приехал к Артеменко на дачу, когда ему стало плохо.

Затем к представлению доказательств перешли адвокаты Навального – Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. Они допросили своего специалиста – лингвиста Анатолия Баранова, который утверждал, что в словах оппозиционера не могло быть клеветы, поскольку его суждения были оценочными и проверить их достоверность возможности не имеется.

После допроса свидетеля Навальный заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы по делу, мотивировав это тем, что, по его мнению, в материалах дела стоят разные подписи потерпевшего ветерана Артеменко. Однако суд отказал ему в удовлетворении данного ходатайства и приступил к допросу самого подсудимого.

В ходе допроса Навальный вновь заявил, что не знал, кто такой потерпевший, соответственно, по его словам, не мог его оклеветать.

Как сообщалось, меры безопасности около здания Бабушкинкого суда были усилены с самого утра. Помимо нескольких десятков журналистов на судебном заседании присутствовали представители посольств Латвии и Эстонии.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в твиттере и телеграме ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. Ролик оппозиционер сопроводил комментарием, содержащим, как утверждается, заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, Навальный оклеветал человека (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

Свою вину политик не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.