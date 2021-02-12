Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили на 16 февраля
Алексей Навальный в Бабушкинском суде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд на выездном заседании Бабушкинского суда Москвы 16 февраля продолжит судебный процесс по уголовному делу о клевете на ветерана в отношении оппозиционера Алексея Навального.

"Судебное заседание отложено на 16 февраля в 10:00", - огласила решение судья Вера Акимова.

В пятницу стороны закончили представлять доказательства по делу, в том числе, суд допросил самого Навального. Следующее заседание начнется со стадии дополнений. После них, как ожидается, будут судебные прения.

В ходе прений сторон прокурор запросит наказание для подсудимого.

Как передал корреспондент "Интерфакса" ранее в пятницу, сторона государственного обвинения закончила представлять доказательства по делу. В суде выступил внук потерпевшего ветерана Игната Артеменко - Игорь Колесников, лингвист Альбина Глотова, а также врач, который приехал к Артеменко на дачу, когда ему стало плохо.

Затем к представлению доказательств перешли адвокаты Навального – Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. Они допросили своего специалиста – лингвиста Анатолия Баранова, который утверждал, что в словах оппозиционера не могло быть клеветы, поскольку его суждения были оценочными и проверить их достоверность возможности не имеется.

После допроса свидетеля Навальный заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы по делу, мотивировав это тем, что, по его мнению, в материалах дела стоят разные подписи потерпевшего ветерана Артеменко. Однако суд отказал ему в удовлетворении данного ходатайства и приступил к допросу самого подсудимого.

В ходе допроса Навальный вновь заявил, что не знал, кто такой потерпевший, соответственно, по его словам, не мог его оклеветать.

Как сообщалось, меры безопасности около здания Бабушкинкого суда были усилены с самого утра. Помимо нескольких десятков журналистов на судебном заседании присутствовали представители посольств Латвии и Эстонии.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в твиттере и телеграме ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. Ролик оппозиционер сопроводил комментарием, содержащим, как утверждается, заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, Навальный оклеветал человека (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

Свою вину политик не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Алексей Навальный Игнат Артеменко

Новости

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Основатель Petropavlovsk вновь арестован по делу о хищении 95 млн руб.

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

ЕС назвал присутствие дипломатов на судах в РФ классической практикой

Суд признал законным приговор россиянину, осужденному за работу на ЦРУ

Выпущено штормовое предупреждение об аномальных морозах в ЦФО

Арестован предполагаемый убийца учительницы в Воронеже

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');