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Поезд в Воркуту задержан из-за схода вагонов в Нижегородской области

Ожидаются задержки еще четырех поездов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пять пассажирских поездов могут быть задержаны из-за схода вагонов в Нижегородской области в пятницу вечером.

В РоссииВосемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской областиЧитать подробнее

"В связи с происшествием задержан пассажирский поезд №90 сообщением Нижний Новгород - Воркута на 2 часа 30 минут. Также ожидаются задержки поездов №12 Москва - Новый Уренгой, №11 Новый Уренгой - Москва, №92 Москва - Северобайкальск, №109 Новый Уренгой - Москва", - сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Кроме того, сокращен маршрут двух пригородных поездов сообщением "Нижний Новгород - Урень" и "Шахунья - Урень".

В пятницу в 18:00 на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Шеманиха автомобиль Land Rover столкнулся с вагоном грузового поезда. В результате с рельсов сошли восемь порожних вагонов, оказался нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети. Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья.

Нижегородская область Шеманиха 

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