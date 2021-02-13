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Движение поездов частично восстановили после схода вагонов в Нижегородской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожники восстановили движение поездов по одному пути перегона после схода вагонов в Нижегородской области, сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

"Движение поездов по одному пути перегона Ветлужская - Шеманиха Горьковской железной дороги восстановлено в 22:53", - говорится в сообщении.

В результате инцидента двум пригородным поездам был сокращен маршрут следования. Также задержаны несколько поездов дальнего следования.

"Поезда дальнего следования были задержаны №90 Нижний Новгород - Воркута 5 часов 5 минут; №12 Москва - Новый Уренгой на 1 час 10 минут; №109 Новый Уренгой - Москва на 2 часа 40 минут", - отмечает пресс-служба.

Восстановительные работы на месте схода вагонов продолжаются.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 18:00 на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Шеманиха автомобиль Land Rover столкнулся с вагоном грузового поезда. Пострадавших нет. В результате сошли с рельсов восемь порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети. Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья.

Нижегородская область Шеманиха 

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