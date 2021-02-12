Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сход вагонов грузового поезда произошел в Нижегородской области в пятницу.

"12 февраля в 18:00 на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка Котельнич-1 - Нижний Новгород произошло столкновение автомобиля с восьмым вагоном от начала хвостовой части грузового поезда", - сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

В результате с рельсов сошли восемь порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети. Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья.

Ожидаются задержки пассажирских поездов, говорится в сообщении.

В свою очередь старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила журналистам, что по факту схода вагонов начали проверку.

По ее данным, в идущие в хвосте порожние вагоны врезался автомобиль Land Rover.

"Пострадавших нет", - добавила Иванова.