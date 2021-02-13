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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:04Заразились
на 13.02В России 4 057 698+14 861В мире 108 186 991+406 501

В России за сутки выявлено 14,8 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 14,8 тысяч случаев коронавируса
Фото: Sergey Nikolaev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Еще 14 861 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлен в России за последние сутки.

Скончались за сутки 502 человека, общее число жертв достигло 79 696.

Поправились и выписаны в РФ 3 млн 577 907 пациентов, в том числе 18 765 за последние сутки.

Суточный прирост в Москве составил 1 963. Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах РФ. В том числе, в Петербурге 1130 заболевших за сутки, в Московской области - 884, в Нижегородской области - 441.

За все время пандемии в РФ было зафиксировано 4 млн 057 698 случаев коронавирусной инфекции. Лидером мирового антирейтинга по этому показателю остаются США (27,49 млн), следом идут Индия (10,89 млн) и Бразилия (9,76 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,02 млн заражений.

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