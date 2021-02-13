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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:04Заразились
на 13.02В России 4 057 698+14 861В мире 108 186 991+406 501

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро субботы составило 108 млн 186 991 случай, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 382 880, выздоровели более 79 млн человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27,49 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 480 767 летальных исходов, излечились более 17 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10,89 млн, число скончавшихся - 155 550, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9,76 млн заболевших, умерли 237 489 человек, вылечились почти 8,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 307,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 483 человека, Индии - 112, Бразилии - 1 113.

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