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ВТБ отметил скачок спроса на услуги медлабораторий из-за COVID-вакцинации

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Количество транзакций жителей РФ в медицинских лабораториях за первые три недели массовой вакцинации от COVID-19 выросло на треть по сравнению с концом декабря - началом января, говорится в исследовании банка ВТБ.

Так, с 18 января, когда началась массовая вакцинация, жители РФ совершили 72 тыс. транзакций на 170 млн рублей.

Выручка российских медицинских лабораторий за весь 2020 год выросла на 8%, до 2,4 млрд рублей, количество транзакций - на 7%.

"Старт массовой вакцинации от коронавируса позволил медицинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные услуги - чек-ап ключевых показателей перед вакцинацией, а также специальные тесты для определения антител, сформировавшихся после вакцины. Эти услуги оказались востребованы, так как многие из вакцинирующихся относятся к своему здоровью очень ответственно", - приводятся в материалах слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.

В банке полагают, что по мере увеличения темпов вакцинации в регионах выручка лабораторий будет продолжать рост, однако после достижения определенной доли привитого населения стабилизируется и летом может начать снижение.

Хроника 09 января 2020 года – 15 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
ВТБ Коронавирус Алексей Киричек

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