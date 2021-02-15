В Петербурге временно откажутся от мобильных пунктов COVID-вакцинации

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург из-за морозов пока воздержится от использования мобильных пунктов вакцинации против коронавируса.

"Вакцинацию в мобильных пунктах у метро пока запускать не планируем. Условия в таких "пунктах на колесах" в морозную погоду нельзя признать комфортными ни для медперсонала, ни для самих граждан", - написал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.

Он добавил, что проводить вакцинацию в условиях стационарного пункта гораздо эффективнее. Также город делает ставку на открытие пунктов в торговых центрах.

Сеть вакцинации в северной столице сейчас включает уже 121 пункт.

"При желании каждый может записаться на прививку, пусть и не в своем районе, в срок, не превышающий неделю", - подчеркнул глава комитета.

Также, отметил он, вакцинацию в социальных учреждениях, в частности, психоневрологических интернатах, проводят выездные бригады.

За весь период в Петербурге вакцинировано 158 563 человека, из них 35 тысяч привито двумя компонентами. Всего в город поступило 281 542 комплекта вакцины "Спутник V", больше трети еще не израсходовано.