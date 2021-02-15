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В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии

В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В стационарах для лечения больных COVID-19 и внебольничной пневмонией сформировались устойчивые к лекарствам бактерии, которые осложняют течение болезни и требуют разработки новых инструментов борьбы с ними, сказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (Петербург), доктор медицинских наук Артемий Гончаров журналистам в понедельник.

"Устойчивость бактерий к антибиотикам именно сейчас - в период пандемии - острейшая проблема, которая требует скорейшего решения. Мы постоянно сталкиваемся с сообщениями практических врачей, эпидемиологов стационаров, которые говорят о том, что пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков", - отметил Гончаров.

Экстремально устойчивые к антибиотиками бактерии, по данным ученого, циркулируют в специализированных стационарах уже несколько месяцев.

"Исследование нашей группы, в частности, показывает, что уже летом 2020 года в стационарах, которые оказывают помощь пациентам с ковид, сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам разновидности бактерий. Они укоренились в стационарах и, к сожалению, продолжают циркулировать там. Борьба с ними необычайно сложна, она требует разработки новых альтернатив классическим антибиотикам, которые есть в арсенале специалистов в области лечения инфекционных заболеваний", - подчеркнул представитель института.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Институт экспериментальной медицины Артемий Гончаров Коронавирус

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