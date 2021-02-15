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За акцию с фонариками уволили сотрудника клининговой службы COVID-госпиталя

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Санитар, сообщивший о своем увольнении после участия в акции в поддержку Алексея Навального, является сотрудником клининговой службы, а не больницы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в понедельник.

"Сотрудник, о котором идет речь в публикации, является работником компании, предоставляющей услуги по уборке помещений госпиталя на базе ледового дворца в Крылатском. Соответственно, трудовые отношения с сотрудником оформляет его работодатель, а не больница. В штате больницы ГКБ №67 им. Ворохобова данный сотрудник не состоит", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации количество круглосуточных постов в ГКБ №67 уменьшилось с 66 до 60 по состоянию на 1 февраля 2021 года. Уменьшение количества персонала клининговой компании полностью находится в ведении данной организации.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что санитара COVID-госпиталя в ледовом дворце "Крылатское" в Москве Саиданвара Сулаймонова уволили после того, как он опубликовал в твиттере фотографию, сделанную в день акции "Любовь сильнее страха". По словам Сулаймонова, он работал в "красной зоне", где в день проведения акции сделал снимок.

"Меня уволили с утра. Решение было принято старшими менеджерами. Так как я работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно", - написал он в твиттере.

В воскресенье, 14 февраля, во многих российских городах, а также за рубежом, прошла акция, инициированная "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) в поддержку Алексея Навального. Участники акции вечером выходили во двор и включали фонарики.

Москва

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