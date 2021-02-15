В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в воскресенье прошли без нарушения закона, поэтому правоохранительные органы не задерживали их участников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается каких-то мер, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно", - сказал он журналистам в понедельник.

У Пескова, в частности, поинтересовались, как в Кремле оценивают действия полиции, которые не стали задерживать участников акции. "Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов правопорядка", - ответил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что протестные акции в поддержку Навального возникли на фоне накопившегося из-за пандемии раздражения россиян.