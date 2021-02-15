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Что произошло за день: понедельник, 15 февраля

Законопроект об уголовном проступке, опасные бактерии в COVID-стационарах и планы Олега Тинькова

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке. Он позволит суду не назначать уголовное наказание за преступления небольшой и средней тяжести при их совершении впервые. Правительство поддержало проект, но потребовало его доработки.

- В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии. По данным Института экспериментальной медицины, инфекция циркулирует в стационарах и приводит к гибели некоторых пациентов из-за бактериальных осложнений на фоне коронавируса.

- Депутат от "Единой России" внес в Думу законопроект о либерализации КоАП в части массовых акций. Андрей Барышев, в частности, отметил, что понятие "массового присутствия граждан" не разъясняется в законодательстве, что дает полиции возможность действовать по своему усмотрению.

- Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 14,2 тысячи. Это соответствует значениям середины октября 2020 года.

- В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях с фонариками 14 февраля. Дмитрий Песков заявил, что ситуация была спокойная, поэтому полиция не проводила задержания.

- "Фортуна" возобновила укладку трубы газопровода "Северный поток 2" после перерыва из-за штормов на Балтике.

- Олег Тиньков заявил об отсутствии мотивации для бизнеса. Он решил сосредоточиться на развитии благотворительного фонда по борьбе с раком крови.

- Гендиректором ВТО впервые стала женщина. Организацию возглавила представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

- В центре Москвы произошло обрушение строительных лесов. Пострадала 63-летняя женщина. В районе места происшествия ограничивали движение транспорта.

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