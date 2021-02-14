Путин отметил, что протесты за Навального прошли на фоне усталости людей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что протестные акции в поддержку Алексея Навального возникли на фоне накопившегося из-за пандемии раздражения россиян.

"По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы. Так и есть. Вы знаете, в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира в том числе у нас возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям в которых они живут, уровню доходов", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями СМИ в режиме видеоконференции, отрывки которой были показаны в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он пояснил, что, когда человек начинает хуже жить, он начинает винить в этом начальство. "Такова доля начальства. Здесь уже ничего не поделаешь", - сказал президент.

Путин констатировал, что этим пытаются пользоваться и в Европе, в США, в других странах. "И у нас этим пытаются тоже воспользоваться и воспользовались", - заявил Путин.

Он отметил, что воспользоваться не получилось, но раздражение людей накапливается, проблем еще много, в том числе финансовых.

По мнению президента, в текущей ситуации власть должна набраться терпения и работать ритмично, "не заливать деньгами проблемы".

23, 31 января и 2 февраля в некоторых российских городах прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Нарушителей, задержанных на акциях, привлекли к административной ответственности.