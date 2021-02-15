"Роснефть" планирует вакцинировать всех сотрудников в марте

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" надеется в марте вакцинировать всех сотрудников, кому прививка не противопоказана, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Сечина, с учетом того, что в РФ появились зарегистрированные вакцины, "Роснефть" в этой связи обратилась в правительство, Минздрав и к вице-премьеру Татьяне Голиковой. "Роснефть" попросила Минздрав зарезервировать для нее необходимое количество препарата для вакцинации персонала компании - 300 тыс. человек, сказал он.

"Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования - в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы", - добавил Сечин.