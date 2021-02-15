Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в результате комплекса сделок сформировала портфель активов проекта "Восток Ойл" на севере Таймыра, а также приобрела новое месторождение со значительным синергетическим эффектом в Красноярском крае, сообщил президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Их беседу пересказала пресс-служба Кремля.

"Проект "Восток Ойл" получил высокую оценку не только от аналитиков, но и привел к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 года, когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта", - сказал топ-менеджер.

Он выразил надежду, что все это изменит облик компании.

Сечин напомнил, что в рамках проекта "Восток Ойл" было открыто Западно-Иркинское месторождение с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 млн тонн. "По итогам бурения поисково-разведочной скважины "Западно-Иркинская 31" получен приток нефти. Испытания продолжаются. По итогам бурения второй скважины, "Западно-Иркинская 32", подтверждена нефтеносность на другом берегу Енисея. Это создает хорошие перспективы для нашей работы", - добавил он.

На встрече в августе Сечин подарил Путину флакон с нефтью с этого месторождения.

"Роснефть" проводит инженерные изыскания для размещения, проектирования первоочередных объектов обустройства, передала в Главгосэкспертизу проекты строительства системы внешнего транспорта нефти к бухте Север, проводит исследование трассы для строительства магистральных трубопроводов для вывода продукции до бухты Север, продолжил глава компании.

"В этом году планируем провести 3D-сейсмику в объеме 500 квадратных километров, провести бурение поисково-разведочных скважин, горизонтальных скважин для наработки технологий добычи в этом регионе", - уточнил Сечин.

Ссылаясь на недавно опубликованный отчет "Роснефти" по МСФО, он сказал президенту, что компания в 2020 году получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли в отличие "от целого ряда международных "мейджеров", включая такие великие компании, как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total", которые закончили год с убытками. Финансовые показатели, которые компания получила несмотря на ухудшение макросреды, позволят ей выплатить дивиденды в 50% от прибыли, отметил Сечин, напоминая о соответствующем поручении президента.

"Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы", - сказал глава "Роснефти",

"Уж так и единственная?", - переспросил Путин.

Сечин ответил, что пока это так.