Новый облик сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" представят через 3-4 месяца

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей", приостановленной из-за коррекции ее облика, будет представлена в течение четырех месяцев, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В течение трех-четырех месяцев", - написал Рогозин в твиттере, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

10 февраля глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что разработка ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

"Возможна коррекция ее облика. Сейчас этот вопрос пока до конца не решен, поэтому сейчас разработка поставлена на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года", - сказал Баранов журналистам.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора "Роскосмоса" рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

Как отмечалось в документе, после докладов Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Ивана Москатиньева Совет рекомендовал руководству РАН и "Роскосмоса" "обратиться к президенту с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года "в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок".

Для этих целей планировалось задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отдельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

Строительство космодрома Восточный ведётся в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", к 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", после этого должно начаться возведение третьей очереди для запуска "Енисея".