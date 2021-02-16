Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В результате перехода на удаленную работу рабочий день у людей действительно стал ненормированным, подтвердили 65% участников социологического опроса, которым пришлось поработать дистанционно.

ВЦИОМ опросил 28 января по телефону 1600 взрослых. Их спрашивали об опыте удаленки и предлагали оценить мифы об этом формате работы.

На момент опроса 75% респондентов работали в офисе или на предприятии. 11% сказали, что в основном работают из дома, еще 12% комбинируют дистанционную работу с выездами. По Москве и Петербургу оказалось, что на удаленке остаются 24% опрошенных.

При этом до пандемии преимущественно из офиса работали 84% респондентов, из дома - 4%, а комбинировали разные режимы только 6% опрошенных.

Спорные утверждения об удаленке

Из тех, кто работает удаленно или дистанционно, 65% согласились с утверждением, что на удаленке их рабочий день стал ненормированным. Еще 32% этого не заметили. Увеличился рабочий день у 43% удаленщиков, у 56% этого не произошло.

45% из этой же группы согласны с тем, что дистанционно они успевают больше и работают более эффективно, обратного мнения придерживаются 44%.

Дома лучше получается организовать работу так, чтобы ничто не отвлекало, 47% опрошенных, у 49% - обратная ситуация.

С утверждением, что дома работать, наоборот, труднее, потому что многое отвлекает, согласны 34%, не согласны - 64%.

Предпочтения опрошенных

Скорее удобной работу на удаленке назвали 64% опрошенных, скорее неудобной - 29%. Женщинам работать из дома удобнее (70% против 60% у мужчин).

Больше половины, 52% опрошенных с опытом удаленной работы считают, что плюсов и минусов в таком формате примерно одинаковое количество. Больше плюсов в удаленке видят 25% респондентов, больше минусов - 20%.

В результате перехода на дистанционный формат 84% таких работников остались жить там, где жили, а 15% переехали в другой населенный пункт.

В дальнейшем остаться работать из дома хотели бы только 8% опрошенных, 65% предпочли бы ездить на предприятие, 23% скорее бы комбинировали разные режимы работы.