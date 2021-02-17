Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - К лету Россия может выйти на минимум заражений коронавирусом за все время пандемии, весной еще возможен рост заболеваемости, но без пиковых значений, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В РоссииСуточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 годаСуточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 годаЧитать подробнее

"Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - сказала Пшеничная "Интерфаксу" в среду.

При этом она не исключила, что "после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость (коронавирусом) может снова немного вырасти - это характерно для сезонных инфекций, более активно распространяющихся в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры".

"Такой сезонной инфекцией, возможно, станет и COVID-19. Но вряд ли рост (весной) достигнет показателей осеннего пика", - уточнила она.

Хроника коронавируса. Февраль.

17
В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат16 февраля. В Иране выявлено 17 пациентов, инфицированных новой мутацией коронавируса.15 февраля. Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac.12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат
Роспотребнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Госдума ратифицировала новое налоговое соглашение с Мальтой

Для избивавшего беременных женщин в Татарстане потребовали 9 лет колонии

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат потерпевших по делу сгоревшего SSJ100 пожаловался на давление прокурора

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');