Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - К лету Россия может выйти на минимум заражений коронавирусом за все время пандемии, весной еще возможен рост заболеваемости, но без пиковых значений, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - сказала Пшеничная "Интерфаксу" в среду.

При этом она не исключила, что "после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость (коронавирусом) может снова немного вырасти - это характерно для сезонных инфекций, более активно распространяющихся в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры".

"Такой сезонной инфекцией, возможно, станет и COVID-19. Но вряд ли рост (весной) достигнет показателей осеннего пика", - уточнила она.