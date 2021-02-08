Каждый третий россиянин захотел остаться на частичной "удаленке"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Каждый третий россиянин хотел бы продолжать работать в удаленном режиме хотя бы частично, свидетельствуют результаты совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

"По итогам 2020 года мы можем говорить о формировании нового, востребованного гражданами режима занятости - комбинированного. Каждый третий сотрудник хотел бы так работать", - сказал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев.

Он пояснил, что этот формат совмещает занятость в офисе (на рабочем месте) с удаленной работой из дома.

В соответствии с результатами опроса, в будущем 44% работающих респондентов выбрали бы постоянную работу в офисе, 7% - полностью удаленный режим, а 33% - смешанный формат, позволяющий чередовать работу в офисе и из дома, 16% затруднились ответить.

Как показало исследование, в прошлом году в целом 33% россиян опробовали удаленный формат работы: 27% - на временной основе, 6% - на постоянной. В итоге за год доля граждан, работающих в удаленном формате на постоянной основе, увеличилась вдвое - с 5% до 11%. Всего почти 40% работающего населения в прошлом году трудилось в удаленном формате на временной или постоянной основе.

Примечательно, что чаще других за дистанционный режим работы высказывались россияне, чье жилье было для этого хорошо приспособлено. В целом 59% всех работающих россиян, попробовавших удаленную работу, считают свое жилье подходящим для такого формата.

Совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ проводился в конце декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов во всех регионах страны.